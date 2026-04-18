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La forza di una donna

SERIE TV18 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 19 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda domenica 19 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Sirin ed Enver in una scena de La forza di una donna 3
Sirin ed Enver in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di domenica 19 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Raif è chiuso in camera.

La forza di una donna 3: cosa succede il 19 aprile

Da quando Ceyda non va più a casa di Fazilet, Raif si è chiuso nella sua camera da cui non vuole sapere di uscire. Perciò Fazilet accetta di riprendere a lavorare con sé Ceyda pur di fare felice il figlio che ne è innamorato. La informa però di essere ancora convinta che l'abbia derubata dei suoi gioielli e che non crede affatto che sia stato suo figlio a regalarli a Ceyda.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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