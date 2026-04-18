Nella nuova puntata di domenica 19 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Raif è chiuso in camera.

La forza di una donna 3: cosa succede il 19 aprile

Da quando Ceyda non va più a casa di Fazilet, Raif si è chiuso nella sua camera da cui non vuole sapere di uscire. Perciò Fazilet accetta di riprendere a lavorare con sé Ceyda pur di fare felice il figlio che ne è innamorato. La informa però di essere ancora convinta che l'abbia derubata dei suoi gioielli e che non crede affatto che sia stato suo figlio a regalarli a Ceyda.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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