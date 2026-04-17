Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La forza di una donna

SERIE TV17 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 18 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda sabato 18 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena di La forza di una donna 3
Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena di La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di sabato 18 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda bada anche a Satilmis.

La forza di una donna 3: cosa succede il 18 aprile

Oltre che a suo figlio Arda, Ceyda si ritrova a dover badare anche a Satilmis, ragazzino particolarmente impegnativo e ribelle. Sia Ceyda che Bahar non lavorano più per la signora Fazilet ed entrambe hanno attribuito questo loro licenziamento ai gioielli rubati alla donna.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video