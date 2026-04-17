Nella nuova puntata di sabato 18 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda bada anche a Satilmis.

La forza di una donna 3: cosa succede il 18 aprile

Oltre che a suo figlio Arda, Ceyda si ritrova a dover badare anche a Satilmis, ragazzino particolarmente impegnativo e ribelle. Sia Ceyda che Bahar non lavorano più per la signora Fazilet ed entrambe hanno attribuito questo loro licenziamento ai gioielli rubati alla donna.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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