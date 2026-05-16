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La forza di una donna

SERIE TV16 maggio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 17 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda domenica 17 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Seray Kaya (Sirin) in una scena de La forza di una donna.
Seray Kaya (Sirin) in una scena de La forza di una donna.

Nella nuova puntata di domenica 17 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar salva Doruk.

La forza di una donna 3: cosa succede il 17 maggio

Enver riesce a smascherare Sirin, che viene arrestata con l’accusa di aver ucciso Sarp e di aver tentato di uccidere Doruk.

Nel frattempo, il libro che racconta la storia di Bahar ottiene molto successo, tanto che le viene proposto di crearne una serie tv.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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