Nella nuova puntata di domenica 17 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar salva Doruk.
Enver riesce a smascherare Sirin, che viene arrestata con l’accusa di aver ucciso Sarp e di aver tentato di uccidere Doruk.
Nel frattempo, il libro che racconta la storia di Bahar ottiene molto successo, tanto che le viene proposto di crearne una serie tv.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.