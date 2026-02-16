Catalogo
SERIE TV16 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 17 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda martedì 17 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Sirin in una scena de La forza di una donna 3Sirin in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di martedì 17 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin è preoccupata per Enver.

La forza di una donna 3: cosa succede il 17 febbraio

Enver continua a incontrare Hatice nei suoi pensieri e, spesso, Sirin lo sorprende a parlare da solo. Così, preoccupata, chiede aiuto a Jale.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

