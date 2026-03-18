Scopriamo cosa succederà giovedì 19 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 19 marzo, nessuno capisce l'atteggiamento molto irritato di Romulo dopo la sua rabbia nei confronti di Pia, al punto che Petra è costretta a chiedergli spiegazioni, senza riceverne e irritando ancor più Romulo.
Leocadia non vuole che il matrimonio di Catalina si celebri in segreto.