Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La promessa

ANTICIPAZIONI18 marzo 2026

La Promessa, le anticipazioni del 19 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 19 marzo su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Marta Costa (Angela) e Sara Molina (Maria) in una scena de La PromessaMarta Costa (Angela) e Sara Molina (Maria) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà giovedì 19 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 19 marzo

Nella puntata di giovedì 19 marzo, nessuno capisce l'atteggiamento molto irritato di Romulo dopo la sua rabbia nei confronti di Pia, al punto che Petra è costretta a chiedergli spiegazioni, senza riceverne e irritando ancor più Romulo.

Leocadia non vuole che il matrimonio di Catalina si celebri in segreto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video