Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV14 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 16 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda lunedì 16 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Sarp e Bahar in una scena de La forza di una donna 3Sarp e Bahar in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di lunedì 16 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp chiude gli occhi per sempre.

La forza di una donna 3: cosa succede il 16 febbraio

Sarp e Bahar sognano la loro futura vita insieme, ma sul più bello Sarp chiude gli occhi per sempre e a nulla valgono i tentativi di rianimazione.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video