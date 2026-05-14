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La forza di una donna

SERIE TV14 maggio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 15 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda venerdì 15 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Özge Özpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna.
Özge Özpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna.

Nella nuova puntata di venerdì 15 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Emre fa una proposta a Ceyda.

La forza di una donna 3: cosa succede il 15 maggio

Ceyda comunica a Emre e a Satilmis che Dursun ha accettato di far restare Arda con lei senza chiedere il denaro in cambio, tutto questo grazie a Kismet.

Emre propone a Ceyda di riprovarci.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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