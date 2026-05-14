Nella nuova puntata di venerdì 15 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Emre fa una proposta a Ceyda.
Ceyda comunica a Emre e a Satilmis che Dursun ha accettato di far restare Arda con lei senza chiedere il denaro in cambio, tutto questo grazie a Kismet.
Emre propone a Ceyda di riprovarci.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.