Nella nuova puntata di mercoledì 15 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Dursun vuole portare via Arda.
Enver ha invitato i suoi cari a casa sua per una cena. La serenità della serata è compromessa non solo dall'atteggiamento di Sirin, ma anche dall'arrivo di Dursun che tenta di portare via Arda.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.