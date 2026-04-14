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La forza di una donna

SERIE TV14 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 15 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda mercoledì 15 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 3
Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di mercoledì 15 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Dursun vuole portare via Arda.

La forza di una donna 3: cosa succede il 15 aprile

Enver ha invitato i suoi cari a casa sua per una cena. La serenità della serata è compromessa non solo dall'atteggiamento di Sirin, ma anche dall'arrivo di Dursun che tenta di portare via Arda.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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