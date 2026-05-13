Nella nuova puntata di giovedì 14 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Sirin si nasconde.
Jale e Enver si confrontano con lo psichiatra di Sirin. Il medico conferma loro che la ragazza deve assumere dei farmaci e deve essere al più presto ricoverata in un ospedale psichiatrico, per il bene di tutti.
Sirin, però, riesce a nascondersi.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.