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La forza di una donna

SERIE TV13 maggio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 14 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda giovedì 14 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Seray Kaya (Sirin) in una scena de La forza di una donna 3
Seray Kaya (Sirin) in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di giovedì 14 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Sirin si nasconde.

La forza di una donna 3: cosa succede il 14 maggio

Jale e Enver si confrontano con lo psichiatra di Sirin. Il medico conferma loro che la ragazza deve assumere dei farmaci e deve essere al più presto ricoverata in un ospedale psichiatrico, per il bene di tutti.

Sirin, però, riesce a nascondersi.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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