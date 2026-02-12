Nella nuova puntata di venerdì 13 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, la signora Fazilet dà una comunicazione a Jale.
La signora Fazilet informa Jale che, finché non avrà trovato una collaboratrice, non potrà lasciare l'ospedale.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.