SERIE TV12 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 13 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda venerdì 13 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Sarp in una scena de La forza di una donna 3Sarp in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di venerdì 13 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, la signora Fazilet dà una comunicazione a Jale.

La forza di una donna 3: cosa succede il 13 febbraio

La signora Fazilet informa Jale che, finché non avrà trovato una collaboratrice, non potrà lasciare l'ospedale.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

