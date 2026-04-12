Nella nuova puntata di mercoledì 8 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda ha paura di perdere Arda.
Ceyda fatica a provare empatia verso Satilmis, soprattutto perché il bambino mostra mancanza di educazione. Allo stesso tempo, è terrorizzata all’idea di perdere Arda, che considera ancora il suo vero figlio.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.