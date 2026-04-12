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La forza di una donna

SERIE TV12 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 13 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda lunedì 13 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Seray Kaya (Şirin Sarikadi) in una scena de La Forza di una donna. Seray Kaya (Şirin Sarikadi) in una scena de La Forza di una donna.

Nella nuova puntata di mercoledì 8 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda ha paura di perdere Arda.

La forza di una donna 3: cosa succede il 13 aprile

Ceyda fatica a provare empatia verso Satilmis, soprattutto perché il bambino mostra mancanza di educazione. Allo stesso tempo, è terrorizzata all’idea di perdere Arda, che considera ancora il suo vero figlio.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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