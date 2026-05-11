Nella nuova puntata di martedì 12 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Arif rivela a Enver e Bahar la sconvolgente verità che ha scoperto sulla morte di Sarp.

La forza di una donna 3: cosa succede il 12 maggio

Appresa la gravità di quanto accaduto, i Enver e Bahar comprendono che l’unica soluzione possibile è far ricoverare Sirin in una struttura psichiatrica. Ma riusciranno davvero a convincerla e a portare a termine il loro piano?

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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