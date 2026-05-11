Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La forza di una donna

SERIE TV11 maggio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 12 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda martedì 12 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 3
Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di martedì 12 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Arif rivela a Enver e Bahar la sconvolgente verità che ha scoperto sulla morte di Sarp.

La forza di una donna 3: cosa succede il 12 maggio

Appresa la gravità di quanto accaduto, i Enver e Bahar comprendono che l’unica soluzione possibile è far ricoverare Sirin in una struttura psichiatrica. Ma riusciranno davvero a convincerla e a portare a termine il loro piano?

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video