SERIE TV11 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 12 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda giovedì 12 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di giovedì 12 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Enver ha una visione di Hatice.

La forza di una donna 3: cosa succede il 12 febbraio

Enver ha una visione di Hatice, che gli chiede nuovamente di prometterle che si prenderà cura di Sirin.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

