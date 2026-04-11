Nella nuova puntata di domenica 12 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar parla con Arif.
Per Ceyda è l'ultimo giorno di lavoro. Il giorno succesivo, Raif decide di andare sotto casa sua per avere un chiarimento con lei.
Nel frattempo, Bahar prende coraggio e va a parlare con Arif.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.