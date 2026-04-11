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La forza di una donna

SERIE TV11 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 12 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda domenica 12 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena de La Forza di una donna 3Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena de La Forza di una donna 3

Nella nuova puntata di domenica 12 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar parla con Arif.

La forza di una donna 3: cosa succede il 12 aprile

Per Ceyda è l'ultimo giorno di lavoro. Il giorno succesivo, Raif decide di andare sotto casa sua per avere un chiarimento con lei.

Nel frattempo, Bahar prende coraggio e va a parlare con Arif.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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