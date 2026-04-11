Gokce Eyuboglu (Ceyda) in una scena de La Forza di una donna 3

Nella nuova puntata di domenica 12 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar parla con Arif.

La forza di una donna 3: cosa succede il 12 aprile

Per Ceyda è l'ultimo giorno di lavoro. Il giorno succesivo, Raif decide di andare sotto casa sua per avere un chiarimento con lei.

Nel frattempo, Bahar prende coraggio e va a parlare con Arif.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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