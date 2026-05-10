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La forza di una donna

SERIE TV10 maggio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni dell'11 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda lunedì 11 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Özge Özpirincci (Bahar) in una scena de La Forza di una donna.
Özge Özpirincci (Bahar) in una scena de La Forza di una donna.

Nella nuova puntata di lunedì 11 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar salva Doruk.

La forza di una donna 3: cosa succede l'11 maggio

Bahar riesce a salvare Doruk dalla tragedia: Sirin, infatti, lo stava portando a gettarsi dalla finestra.

Sirin, sentendosi in colpa, scappa e si rifugia in un albergo piuttosto malfamato.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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