Nella nuova puntata di lunedì 11 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar salva Doruk.
Bahar riesce a salvare Doruk dalla tragedia: Sirin, infatti, lo stava portando a gettarsi dalla finestra.
Sirin, sentendosi in colpa, scappa e si rifugia in un albergo piuttosto malfamato.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.