Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV10 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni dell'11 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda mercoledì 11 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Bahar in una scena de La forza di una donna 3Bahar in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di mercoledì 11 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar chiede scusa a Sarp.

La forza di una donna 3: cosa succede l'11 febbraio

Bahar chiede scusa a Sarp per non aver accolto il suo ritorno come avrebbe dovuto. Come reagirà Sarp alle parole di Bahar? Riuscirà a perdonarla?

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video