Nella nuova puntata di mercoledì 11 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar chiede scusa a Sarp.
Bahar chiede scusa a Sarp per non aver accolto il suo ritorno come avrebbe dovuto. Come reagirà Sarp alle parole di Bahar? Riuscirà a perdonarla?
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.