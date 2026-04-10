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La forza di una donna

SERIE TV10 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni dell'11 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda sabato 11 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna.Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna.

Nella nuova puntata di sabato 11 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Dursun porta Satilmis al ristorante.

La forza di una donna 3: cosa succede l'11 aprile

Quando Dursun porta il piccolo Satilmis al ristorante di Emre, Sirin lo convince di poter ottenere una somma molto maggiore rispetto quella pattuita, ossia ben 100.000 dollari.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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