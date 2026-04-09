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La forza di una donna

SERIE TV09 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 10 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda venerdì 10 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Serif Erol (Enver Sarikadi) e Özge Özpirincci (Bahar Çesmeli) in una scena di La Forza Di Una DonnaSerif Erol (Enver Sarikadi) e Özge Özpirincci (Bahar Çesmeli) in una scena di La Forza Di Una Donna

Nella nuova puntata di venerdì 10 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda riceve una bella notizia.

La forza di una donna 3: cosa succede il 10 aprile

Emre si è accordato con il vero padre di Arda, Dursun, e in cambio di 10.000 dollari, Ceyda potrà tenere anche Arda con sé.

Quando Dursun porta il piccolo Satilmis al ristorante di Emre, Sirin lo convince di poter pretendere una somma maggiore: 100.000 dollari.

Nel frattempo, la signora Fazilet si offre di pagare per l'istruzione di Arda, ma in cambio chiede a Ceyda di allontanarsi da Raif, licenziandolo.

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