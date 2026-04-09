Nella nuova puntata di venerdì 10 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Ceyda riceve una bella notizia.
Emre si è accordato con il vero padre di Arda, Dursun, e in cambio di 10.000 dollari, Ceyda potrà tenere anche Arda con sé.
Quando Dursun porta il piccolo Satilmis al ristorante di Emre, Sirin lo convince di poter pretendere una somma maggiore: 100.000 dollari.
Nel frattempo, la signora Fazilet si offre di pagare per l'istruzione di Arda, ma in cambio chiede a Ceyda di allontanarsi da Raif, licenziandolo.