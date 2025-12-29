Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena di La forza di una donna 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 5 a sabato 10 gennaio durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.10 e il sabato alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: le anticipazioni dal 5 al 10 gennaio

Doruk chiede di invitare Nezir alla sua festa. Nel frattempo, Sarp affitta un appartamento nello stesso palazzo di Bahar e si trasferisce di nascosto per fare una sorpresa ai figli.

La presenza di Sarp nello stabile scatena nuovi conflitti, soprattutto con Arif, che tenta inutilmente di mandarlo via dopo aver scoperto il contratto firmato da Yusuf.

Al bar, Feride licenzia Bahar e Hatice, accusandole di essere complici di Ceyda, mentre Enver cerca di proteggere quest’ultima e di impedirle di tornare a lavorare nel night club.

Durante i preparativi per la festa di Doruk, Sirin arriva a minacciare il suicidio pur di non essere allontanata, costringendo Enver a cedere.

La festa di circoncisione degenera con l’arrivo di Nezir, facendo esplodere la tensione tra Bahar e Sirin e gettando Hatice nel caos.

