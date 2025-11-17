Caner Cindoruk (Sarp) e Ozge Ozpirincci (Bahar) in La forza di una donna

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 24 a sabato 29 novembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: le anticipazioni dal 24 al 29 novembre

Nel corso della notte, Bahar sveglia Nisan e Doruk e insieme a loro tenta di scappare dalla casa di montagna. In loro aiuto arriva Arif, ma riesce Sarp bloccare il tentativo di fuga.



Emre ha bisogno di un nuovo dipendente e propone ad Hatice di lavorare a tempo pieno.

Il rapporto fra Sirin e Idil è sempre più teso.



Nel frattempo, Bahar e Sarp si chiariscono una volta per tutte. Bahar dice chiaramente a Sarp di non voler tornare insieme a lui. Sarp le risponde giurandole di non aver mai amato Piril e di considerarla solo un'amica. Di nascosto, Piril sente la conversazione tra Sarp e Bahar. Disperata, tenta il suicidio.



Leyla, preoccupata per la salute di Piril, chiama Suat e lo informa che la figlia ha tentato il suicidio. Così, Suat decide di recarsi alla casa in montagna per portare via figlia e nipoti.

