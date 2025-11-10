Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Çesmeli) e Kübra Süzgün (Nisan Çesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 17 a sabato 22 novembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: le anticipazioni dal 17 al 22 novembre

Emre è molto soddisfatto del lavoro di Ceyda e Hatice nel suo bar, mentre Idil, in continuo contrasto con Ceyda, mostra insofferenza e finisce per chiedere ospitalità a Emre dopo essere stata cacciata di casa.

Sirin, impiegata nel negozio di tessuti di Dündar, mostra scarso interesse per il lavoro, ma scopre che il suo datore di lavoro è stato convocato in tribunale come testimone in un caso di lesioni da arma da fuoco.

Bahar affronta Sarp in preda al dolore e alla rabbia, accusandolo di aver distrutto la loro vita e di essere la causa indiretta della morte di Yeliz.

Sirin si presenta al bar di Emre e si imbatte in Idil, che ne combina un’altra delle sue, mentre Enver continua a nascondere ad Hatice la verità sul suo nuovo impiego, facendole credere di lavorare in uno studio medico.

Nisan manifesta insofferenza nei confronti di Doruk, infastidita dal suo affetto verso Piril, mentre Bahar cerca un modo per allontanarsi da quella situazione tesa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE