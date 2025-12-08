Una scena di La forza di una donna

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 15 a sabato 20 dicembre durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: le anticipazioni dal 15 al 20 dicembre

Suat è prigioniero insieme a Sarp e Munir e teme per l'incolumità di Piril e i bambini. Intanto Enver, per non turbare Hatice, lascia il lavoro da Hasan, e quando rincasa, Ceyda gli propone di gestire il bar di Arif in sua assenza.



Arif è in carcere perché è stato accusato di complicità nell'omicidio di Yeliz, quindi Enver prende in carico il suo locale e Ceyda gli da' una mano. Nezir propone un accordo a Bahar e Piril: se una delle due accetterà di sposarlo e di vivere insieme ai figli a casa con lui, perdonerà Sarp e lo lascerà libero.



Nella villa di Nezir, Piril con Ali e Ömer, e Bahar con Nisan e Doruk continuano la loro vita in una prigione dorata. Intanto, Sirin esce a cena fuori con Emre davanti al quale si spaccia per una vittima di Sarp raccontando di essere stata molestata da lui quando era più giovane.



Arif chiede di parlare con Enver e Kismet riesce a farli incontrare nonostante le regole non lo permettano e all'insaputa di tutti. Durante il loro incontro, Arif confida ad Enver un segreto.



La polizia fa irruzione in casa di Nezir senza però trovare Bahar, Sarp e i bambini, che nel frattempo si presentano a casa di Hatice. Sarp se ne vorrebbe andare, ma le insistenze dei bambini lo costringono a rimanere per la notte.



Kismet cerca di capire quale sia la ragione per cui Nezir ha liberato tutti all'improvviso.



