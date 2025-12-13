Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dall'8 al 13 dicembre su Canale 5, Piril viene rapita, insieme ai figli e a Leyla, da Nezir e i suoi uomini.

Nel frattempo, venuto a sapere che anche Bahar, Nisan e Doruk sono stati rapiti dalla casa in montagna, Sarp si presenta, insieme a Munir, alla dimora di Nezir per consegnarsi.

L'interesse tra Sirin e Emre si fa crescente, mentre Hatice scopre la bugia raccontatagli da Enver sul suo lavoro.

Intanto, Bahar, prigioniera, affronta Nezir e Arif, dopo un colloquio in carcere, scopre la verità su Kismet, il suo avvocato.

Infine, anche Suat viene rapito e imprigionato insieme a Sarp e Munir.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE