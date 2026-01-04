Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 29 dicembre al 4 gennaio su Canale 5, Ceyda accusa Bahar di aver svelato a Sirin il suo segreto.

Bahar lascia Arif e Idil smaschera Sirin davanti ai suoi genitori.

Piril si ingelosisce e invia a Bahar le foto compromettenti di Sarp e Sirin. Per questo, Sarp chiude definitivamente con Piril.

Emre scopre di essere il padre del bambino di Ceyda.

Sarp e Bahar comunicano ai bambini la loro intenzione di separarsi.

Ceyda e Bahar fanno la pace e Ceyda fa una richiesta a Emre.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

