Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 27 ottobre all'1 novembre su Canale 5, Bahar affronta Ceyda, dopo essere stata abbandonata durante il colloquio di lavoro nel locale di Emre. In lacrime, Ceyda le confessa che l'uomo è il padre di Arda.

Sirin accetta l’invito a cena di Suat. Durante l’incontro, l’uomo le rivela che gli uomini di Nezir stanno per fare irruzione in casa di Bahar per rapirla con i bambini, così da costringere Sarp a uscire allo scoperto.

Avvertito del piano orchestrato da Nezir, Sarp si precipita da Bahar e riesce a metterla in salvo con i figli, portandoli in un rifugio sicuro indicato da Münir.

Durante l’irruzione, però, nella confusione generale parte un colpo di pistola che colpisce mortalmente Yeliz.

Münir rivela a Piril che Sarp è fuggito con l'ex moglie e i figli, mandando la donna su tutte le furie.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

