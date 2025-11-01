Nicoletta Mantovani: "Mia figlia è nata prematura, voleva essere allattata solo dal papà Luciano Pavarotti"

Nicoletta Mantovani ricorda a Verissimo l'ex marito Luciano Pavarotti, scomparso nel 2007, e ripercorre gli anni vissuti accanto al grande tenore, con cui nel 2004 ha avuto la figlia Alice.



"La gravidanza è stata molto complicata", afferma Nicoletta Mantovani che aspettava due gemelli, ma che ha perso il figlio Riccardo durante il parto. "È stata una gravidanza gemellare con mola, che poteva mandare cellule tumorali in giro per tutto il corpo. I medici sconsigliarono di portarla avanti perché c'erano solo cinque casi nel mondo e tutti finiti male. Noi però volevamo tanto questi bambini e non ci ho pensato un secondo, ho passato a letto sette mesi, poi quando sembrava essere andato tutto bene, purtroppo Riccardo non ce l'ha fatta", ricorda Nicoletta Mantovani, che ha vissuto anche un parto molto difficile.



"Alice è nata prematura, era uno scricciolo. Io non riuscivo ad allattarla. Mi ricordo che lei però non prendeva latte da nessuno se non da Luciano che veniva tutti i giorni in ospedale per allattarla", racconta Nicoletta Mantovani. Prima di Alice, Luciano Pavarotti ha avuto anche le figlie Lorenza, Cristina e Giuliana dal primo matrimonio con Adua Veroni. Del tenore come papà, Nicoletta Mantovani aggiunge: "Era un papà molto affettuoso. Alice è nata quando lui aveva già tre figlie che adorava, ma forse essendo arrivata più tardi lui è riuscito a dedicarle più tempo".