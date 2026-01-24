Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 19 al 24 gennaio su Canale 5, Emre riporta Arda da Ceyda.

Nel frattempo, Bahar affronta Sarp riguardo le foto intime con Sirin.

Suat convince Piril a prendere una decisione importante mentre, dopo una discussione con Enver e Hatice, Sirin scappa di casa.

Infine, Bahar scopre che la madre di Sarp è morta.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE