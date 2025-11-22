Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 17 al 22 novembre su Canale 5, Doruk ruba il caricabatterie di Piril per accendere il telefono con cui Bahar chiamerà Ceyda.

Nel frattempo, Hatice ed Enver, con l’accordo di Emre, decidono di ospitare Idil a casa loro. Intanto, Emre, rispondendo al telefono di Ceyda, rivela involontariamente a Bahar che Yeliz è morta; disperata, Bahar chiama Arif per spiegazioni e gli chiede di raggiungerla. In un impeto di rabbia e dolore, affronta Sarp e gli rinfaccia di non essere morto, di aver distrutto le loro vite e di aver causato la morte di Yeliz.

Sirin si reca al bar di Emre e, approfittando della sua assenza, incontra Idil e hanno uno screzio.

Intanto, Bahar si reca al cimitero sulla tomba di Yeliz accompagnata da Arif.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE