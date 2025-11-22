La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 22 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Nisan e Doruk interrogano Bahar sulla morte di Yeliz, ma lei, sopraffatta dal dolore, non riesce a rispondere alle loro insistenti domande. A venirle in soccorso è Sarp, che racconta l’accaduto: durante l’irruzione degli uomini di Nezir, Yeliz perde la vita accidentalmente mentre cerca di proteggere Ceyda da un colpo di pistola.
Subito dopo, Bahar lascia i bambini con il padre e, nonostante l’opposizione di Sarp, preoccupato per la sua sicurezza, si reca al cimitero sulla tomba di Yeliz, accompagnata da Arif. Nel frattempo, Sirin si dirige al bar di Emre, assente in quel momento, e incontra Idil, che combina l’ennesimo pasticcio.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.