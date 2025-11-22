Una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà domenica 23 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 23 novembre

Nella puntata di domenica 23 novembre, Ana chiede a Ricardo di aiutarla a traslocare nella camera libera di Lourditas, che le propone anche di lasciare la pensione e lui accetta.

Intanto Maria scopre su un giornale che il padre di Samuel non è chi pensava: in realtà è un Duca molto ricco e influente.

