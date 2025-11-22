Catalogo
SERIE TV22 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 24 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda lunedì 24 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Ozge Ozpirinci (Bahar Cesmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Cesmeli) e Kubra Suzgun (Nisan Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Ozge Ozpirinci (Bahar Cesmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Cesmeli) e Kubra Suzgun (Nisan Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di lunedì 24 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar vuole scappare con i figli dalla casa in montagna.

La forza di una donna 2: cosa succede il 24 novembre

Bahar decide di fuggire dalla casa di montagna con i bambini e si rivolge a Nisan per ottenere il suo aiuto nell’attuare il piano.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

