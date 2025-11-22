Nella nuova puntata di lunedì 24 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar vuole scappare con i figli dalla casa in montagna.
Bahar decide di fuggire dalla casa di montagna con i bambini e si rivolge a Nisan per ottenere il suo aiuto nell’attuare il piano.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.