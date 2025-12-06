Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dall'1 al 6 dicembre su Canale 5, dopo aver ascoltato una conversazione tra Sarp e Bahar, Piril ha una crisi isterica e tenta il suicidio, venendo salvata in extremis dall'ex moglie di suo marito.

Preoccupato per la salute di Piril, Suat si reca alla casa di montagna con Munir per portare via sia lei che i nipoti.

Şirin viene licenziata dal negozio di Dündar e Idil, avendo trovato il bracciale di diamanti che Sirin nascondeva in casa.

Suat ritira le guardie del corpo dalla casa di montagna e, parlando vicino alla microspia piazzata da Nezir, rivela la posizione di Sarp, Bahar e dei bambini. Appresa la posizione, Nezir si reca alla casa di montagna per vendicare la morte del figlio Mert.

Nel frattempo, la polizia arresta Arif dopo il ritrovamento di una pistola nel suo bar.

Sarp ha un incidente d'auto mentre torna a casa con la spesa, rimanendo bloccato e preoccupato per l'incolumità di Bahar e dei bambini.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

