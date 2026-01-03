Catalogo
SERIE TV03 gennaio 2026

La forza di una donna 2, la puntata del 3 gennaio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 3 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Bahar (Ozge Ozpirincci) ne La forza di una donnaBahar (Ozge Ozpirincci) ne La forza di una donna

La forza di una donna 2: la trama del 3 gennaio

Nisan e Doruk sono tristi perché sanno che Sarp non vivrà più con loro, ma lui li rassicura dicendo che andrà a trovarli tutti i giorni.

Nel frattempo, l'uomo chiede aiuto a Münir per trovare una nuova casa. Bahar va a casa di Ceyda per parlarle e ha uno scontro verbale con Yusuf.

Arif e Bahar si incontrano e fra i due l'imbarazzo è inevitabile. Sirin ritira tutti i soldi che aveva in banca e li consegna a Enver.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

