La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 3 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

Bahar (Ozge Ozpirincci) ne La forza di una donna

La forza di una donna 2: la trama del 3 gennaio

Nisan e Doruk sono tristi perché sanno che Sarp non vivrà più con loro, ma lui li rassicura dicendo che andrà a trovarli tutti i giorni.

Nel frattempo, l'uomo chiede aiuto a Münir per trovare una nuova casa. Bahar va a casa di Ceyda per parlarle e ha uno scontro verbale con Yusuf.

Arif e Bahar si incontrano e fra i due l'imbarazzo è inevitabile. Sirin ritira tutti i soldi che aveva in banca e li consegna a Enver.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00.

