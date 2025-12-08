La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 8 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una scena de La forza di una donna 2

Bahar e i bambini si trovano a casa di Nezir e, sebbene vengano trattati con grande riguardo, sono comunque molto spaventati.

Intanto, Sarp riesce a rientrare dopo l’incidente, ma non trova nessuno; così lascia un messaggio a Piril, che si mobilita subito per aiutarlo. Tuttavia, davanti alla porta della sua camera d’albergo, invece dei suoi uomini trova Nezir, che rapisce lei e i gemelli. Münir informa Suat, il quale si sente male alla notizia.

Nel frattempo, Sirin scambia una serie di messaggi maliziosi con Emre.



La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00.

