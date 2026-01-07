La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 7 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Sarp si è trasferito nell'appartamento sopra quello di Bahar e Arif lo invita ad andarsene.
La madre di Emre si presenta al Caffè e licenzia malamente Bahar e Hatice, in quanto le ritiene complici di Ceyda. Hatice non vuole che Enver sappia quanto è accaduto per non farlo preoccupare.
