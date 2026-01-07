Catalogo
SERIE TV07 gennaio 2026

La forza di una donna 2, la puntata del 7 gennaio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 7 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

La forza di una donna 2: la trama del 7 gennaio

Sarp si è trasferito nell'appartamento sopra quello di Bahar e Arif lo invita ad andarsene.

La madre di Emre si presenta al Caffè e licenzia malamente Bahar e Hatice, in quanto le ritiene complici di Ceyda. Hatice non vuole che Enver sappia quanto è accaduto per non farlo preoccupare.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

