La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 5 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Dopo il ritrovamento di una pistola nel bar di Arif, la polizia arresta lui, Yusuf e due loro amici in relazione all’omicidio di Yeliz.
Nel frattempo, una guardia del corpo scopre una microspia nascosta nella camera d’albergo in cui soggiorna Piril. È Nezir a far sorvegliare la ragazza per scoprire dove si trova Sarp.
Una volta scoperta la microspia, Suat fa ritirare le guardie del corpo dalla casa di montagna in cui si nascondono Sarp, Bahar, Nisan e Doruk; subito dopo, Suat menziona volontariamente la posizione della casa parlando in prossimità della microspia.
Venuto a conoscenza del luogo in cui si trova la casa di montagna, Nezir si arma personalmente, deciso a uccidere Suat e vendicare la morte del figlio Mert.
