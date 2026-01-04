La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda domenica 4 gennaio nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

La forza di una donna 2: la trama del 4 gennaio

Per stare vicino ai figli, Sarp intende prendere in affitto l'appartamento situato sopra quello di Bahar, all'insaputa di lei e di Arif.

Così Münir chiede a Yusuf a stipulare subito un contratto. Le tensioni salgono a casa di Enver e Hatice quando Sirin che cerca in tutti i modi di turbare Bahar e la sua quiete familiare.

Bahar affronta Sirin approfittando della presenza dei genitori e di Sarp e chiede che non ci siano più segreti.

Ceyda scopre che Arif ha risarcito il negozio di abiti da sposa, proteggendola da una denuncia. Ceyda si fa coraggio e chiede ad Emre di ricominciare da capo.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00.

