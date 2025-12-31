La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 31 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Gokce Eyuboglu (Ceyda) e Ahmet Rifat Sungar (Emre) in una scena de La forza di una donna 2

Bahar comunica a Sarp di voler parlare con Nisan e Doruk per informarli della loro intenzione di separarsi e vivere in due case diverse, ma Sarp ritiene che questa non sia la soluzione migliore, soprattutto per i bambini.

Ceyda ha una discussione piuttosto accesa con Emre, che vuole sapere se Arda sia davvero suo figlio.

Enver decide di informare Bahar riguardo ai soldi donati da Sarp, che erano stati trafugati e completamente spesi da Sirin, e manifesta a Sarp l’intenzione di restituirglieli per intero; Sarp, tuttavia, non sembra d’accordo.



