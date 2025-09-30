Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 30 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 30 settembre

Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) e Ozge Ozpirinçci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Ceyda si propone come babysitter per il piccolo Bora, ma Jale rifiuta la sua offerta, lasciandola profondamente delusa e amareggiata. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il sabato alle 14.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

