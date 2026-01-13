Tahir in una scena di Io sono Farah

Nella puntata di martedì 20 gennaio di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny, Tahir porta via Merjan.

Io sono Farah: cosa succede il 20 gennaio

Tahir porta via Merjan, avvertendo Akbar che non vedrà più sua figlia finché non lo aiuterà a trovare Farah e Kerim. Akbar vorrebbe chiamare la polizia, ma Behnam lo dissuade, dicendo di avere un piano per salvare Merjan.

Poco dopo, arrivano i risultati del test di paternità: Behnam scopre di essere effettivamente il padre di Kerim.

