SERIE TV13 gennaio 2026

Io sono Farah, le anticipazioni della puntata del 20 gennaio

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah, in onda martedì 20 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Tahir in una scena di Io sono FarahTahir in una scena di Io sono Farah

Nella puntata di martedì 20 gennaio di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny, Tahir porta via Merjan.

Io sono Farah: cosa succede il 20 gennaio

Tahir porta via Merjan, avvertendo Akbar che non vedrà più sua figlia finché non lo aiuterà a trovare Farah e Kerim. Akbar vorrebbe chiamare la polizia, ma Behnam lo dissuade, dicendo di avere un piano per salvare Merjan.

Poco dopo, arrivano i risultati del test di paternità: Behnam scopre di essere effettivamente il padre di Kerim.

