Zelig 30 (Photo: Marina Alessi)

Ieri sera, lunedì 12 gennaio, su Canale 5, ottimo debutto per la 30ª edizione di Zelig. Il programma condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada è leader della serata sul target commerciale con il 25.18% di share (21% di share individui) e 2.953.000 spettatori totali.

Nel corso della serata, il comic show più longevo della televisione italiana ha raggiunto picchi di oltre 4.200.000 spettatori totali.

Successo confermato sul pubblico giovane: 30.27% di share sul target 15-34 anni.

Grande risultato anche sui social: #Zelig30 si è posizionato tra gli argomenti più discussi della giornata e i contenuti degli account del programma durante la messa in onda hanno raggiunto oltre 8 milioni di visualizzazioni.