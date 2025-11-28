La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 28 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Per salvaguardare Arif dalle guardie di Sarp, Bahar torna rapidamente in casa e gli ordina di andarsene.
Nel frattempo, Piril osserva incredula la reazione gelosa di Sarp.
