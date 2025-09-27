Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
27 settembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 27 settembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 27 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 27 settembre

Bennu Yildirimlar (Hatice Sarikadi) e Serif Erol (Enver Sarikadi) in una scena de La forza di una donna 2
Bennu Yildirimlar (Hatice Sarikadi) e Serif Erol (Enver Sarikadi) in una scena de La forza di una donna 2

Dopo l’intervento, Bahar torna a casa e Nisan vorrebbe rivelarle la verità su Sarp, ma Hatice ed Enver la convincono ad aspettare per permettere a Bahar di riposare.

Intanto, Yusuf cerca di far capire ad Arif che Bahar e gli altri lo hanno sfruttato, ma Arif gli confessa di aver dato l’anello di sua madre a Bahar. Nezir vuole far uscire Sarp allo scoperto e, su consiglio di Azmi, decide di usare Bahar e i bambini come leva.

Ceyda si offre come baby-sitter per Bora, ma Jale rifiuta. Nezir incarica Azmi di prendere un appartamento vicino a Bahar per sorvegliarla, e Elx, coinvolto nell’operazione, informa Munir La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

