Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 27 settembre

La forza di una donna 2: la trama del 27 settembre

Bennu Yildirimlar (Hatice Sarikadi) e Serif Erol (Enver Sarikadi) in una scena de La forza di una donna 2

Dopo l’intervento, Bahar torna a casa e Nisan vorrebbe rivelarle la verità su Sarp, ma Hatice ed Enver la convincono ad aspettare per permettere a Bahar di riposare.

Intanto, Yusuf cerca di far capire ad Arif che Bahar e gli altri lo hanno sfruttato, ma Arif gli confessa di aver dato l’anello di sua madre a Bahar. Nezir vuole far uscire Sarp allo scoperto e, su consiglio di Azmi, decide di usare Bahar e i bambini come leva.

Ceyda si offre come baby-sitter per Bora, ma Jale rifiuta. Nezir incarica Azmi di prendere un appartamento vicino a Bahar per sorvegliarla, e Elx, coinvolto nell'operazione, informa Munir

