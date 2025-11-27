La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 27 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Durante la notte, Bahar sveglia Nisan e Doruk e insieme a loro cerca di fuggire dalla casa di montagna.
In loro soccorso arriva Arif, ma Sarp interrompe il tentativo di fuga e arriva quasi alle mani con lui.
