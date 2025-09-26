Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 26 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 26 settembre

Sirin in una scena de La forza di una donna 2

Piril va a casa di Hatice ed Enver e li informa che Şirin ha avuto una relazione sia con suo marito che con suo padre. Enver, distrutto dalla sofferenza dopo aver appreso l’ennesima brutta notizia sulla figlia, ha un malore. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

