La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 26 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Enver inizia un nuovo impiego presso un fruttivendolo, ma racconta a Hatice di lavorare in uno studio medico.
Nel frattempo Idil si trasferisce a casa di Enver e Hatice.
