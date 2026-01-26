La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 26 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Sirin recita con Emre la parte della donna abusata dal cognato e abbandonata dalla famiglia, riuscendo così a convincere l'uomo ad accettarla in casa.
Bahar, però, fa inviare da Piril proprio ad Emre le fotografie che ritraggono la sorella in compagnia di Sarp.
