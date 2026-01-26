Catalogo
SERIE TV26 gennaio 2026

La forza di una donna 2, la puntata del 26 gennaio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 26 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Arif in una scena de La forza di una donna Arif in una scena de La forza di una donna

La forza di una donna 2: la trama del 26 gennaio

Sirin recita con Emre la parte della donna abusata dal cognato e abbandonata dalla famiglia, riuscendo così a convincere l'uomo ad accettarla in casa.

Bahar, però, fa inviare da Piril proprio ad Emre le fotografie che ritraggono la sorella in compagnia di Sarp.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

