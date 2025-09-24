Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 24 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 24 settembre

Sarp in una scena de La forza di una donna 2

Sarp arriva alla casa sul lago, dove le guardie del corpo di Piril sono morte in un conflitto a fuoco. Non trovando nessuno in casa, Sarp pensa che la moglie Piril e i due figli siano stati rapiti da Azmi. Piril, invece, ha preso i bambini ed è andata a cercare Şirin. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

