La forza di una donna 2, la puntata del 24 settembre in streaming
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 24 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
La forza di una donna 2: la trama del 24 settembre
Sarp arriva alla casa sul lago, dove le guardie del corpo di Piril sono morte in un conflitto a fuoco. Non trovando nessuno in casa, Sarp pensa che la moglie Piril e i due figli siano stati rapiti da Azmi. Piril, invece, ha preso i bambini ed è andata a cercare Şirin. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
SERIE TV
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
CRONACA
Il marito di Simona Ventura racconta a Dentro la notizia l’escalation di messaggi e minacce
Il marito di Simona Ventura racconta a Dentro la notizia l’escalation di messaggi e minacce
CRONACA
Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana Resinovich, a Dentro la notizia
Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana Resinovich, a Dentro la notizia
fashion
Prosegue l’eredità stilistica di Silvia Venturini Fendi, la cui collezione eleva alla massima espressione il virtuosismo della maison. Con il colore, i tagli sartoriali, lo styling. E soprattutto, con la cifra stilistica unica che la distingue
Prosegue l’eredità stilistica di Silvia Venturini Fendi, la cui collezione eleva alla massima espressione il virtuosismo della maison. Con il colore, i tagli sartoriali, lo styling. E soprattutto, con la cifra stilistica unica che la distingue