SERIE TV24 novembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 24 novembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 24 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 24 novembre

Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) e Ozge Ozpirinci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) e Ozge Ozpirinci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Bahar è decisa a fuggire dalla casa di montagna con i bambini e chiede aiuto a Nisan per mettere in atto il suo piano.

Nel frattempo, Nisan inizia a mostrare insofferenza verso Doruk, poiché il bambino manifesta affetto per Piril.


La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

