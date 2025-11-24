La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 24 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Bahar è decisa a fuggire dalla casa di montagna con i bambini e chiede aiuto a Nisan per mettere in atto il suo piano.
Nel frattempo, Nisan inizia a mostrare insofferenza verso Doruk, poiché il bambino manifesta affetto per Piril.
