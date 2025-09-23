Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
23 settembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 23 settembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 23 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 23 settembre

Seray Kaya (Sirin Sarikadi) e Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2
Seray Kaya (Sirin Sarikadi) e Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Sarp è determinato a vedere Bahar a tutti i costi, ma una volta giunto in ospedale deve affrontare Ceyda. Gli uomini di Nazir si stanno avvicinando sempre di più alla casa dove vivono Sarp e Piril. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

